Тен Хаг: «Хотим сражаться с лучшими»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пояснил, почему для его команды важна Лига чемпионов, за место в которой команда сражается прямо сейчас с лондонским «Челси» в отложенном матче тридцать второго тура английского чемпионата. Команде тен Хага достаточно одного очка в матче, чтобы гарантировать себе решение задачи.

- Если мы хотим сражаться с лучшими, то мы должны быть в Лиге чемпионов. А мы хотим сражаться с лучшими. В АПЛ для этого надо быть в первой четверке, что нелегко, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

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