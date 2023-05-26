Лэмпард: «Челси» нуждается в перестройке»

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард порассуждал на тему кризиса клуба.

После поражения «синих» от «Манчестер Юнайтед» (1:4) временного рулевого вновь спросили о том, что ждёт клуб после завершения сезона. Сам Лэмпард к лету покинет тренерский пост, однако разговоры о перспективах «Челси» ему не чужды: «Очевидно, что это плохой год. Клуб нуждается в перестройке, летом произойдёт много изменений в составе. Для возвращения на нужный уровень потребуется многое улучшить. Что касается решений будущего тренера, то об этом судить не мне», – сказал в интервью Sky Sports Лэмпард.

По сообщениям авторитетных источников, с нового сезона «Челси» возглавит Маурисио Почеттино.