Невилл рассказал, что Почеттино должен изменить в «Челси»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о том, что должен будет изменить Маурисио Почеттино в «Челси». Ранее сообщалось, что 51-летний аргентинец возглавит лондонский клуб этим летом.

«Считаю, что Почеттино нужно будет изменить тот менталитет футболистов, который у них есть на протяжении последних месяцев. Тренеру остается надеяться, что летний перерыв даст моральный отдых игрокам, и они смогут вернуться свежими перед новым сезоном», — заявил Невилл в эфире Sky Sports.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «Челси» является Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда провела девять матчей, в которых выиграла лишь однажды. В турнирной таблице АПЛ «синие» располагаются на 12-й строчке, набрав 43 очка.