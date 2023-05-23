«Челси» продолжает настойчиво добиваться трансфера нападающего Виктора Осимхена из «Наполи», стоимость которого составит как минимум 150 миллионов евро.

«Синие» планируют возможный переход Осимхена, который только что помог «Наполи» выиграть Серию А. Нападающий занимает первое место в списке потенциальных новых игроков «Челси».

По информации Metro, лондонский клуб потратил более 690 миллионов евро после прихода Тодда Бёли в качестве совладельца прошлым летом и, похоже, он готов продолжать тратить деньги.

24-летний футболист забил 28 голов в 37 матчах за итальянский клуб в этом сезоне.