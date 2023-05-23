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«Челси» собирается потратить 150 млн евро на нападающего «Наполи» слухи

23 Мая 2023 • 22:36 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
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Челси
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25.05 22:00

«Челси» продолжает настойчиво добиваться трансфера нападающего Виктора Осимхена из «Наполи», стоимость которого составит как минимум 150 миллионов евро.

«Синие» планируют возможный переход Осимхена, который только что помог «Наполи» выиграть Серию А. Нападающий занимает первое место в списке потенциальных новых игроков «Челси».

По информации Metro, лондонский клуб потратил более 690 миллионов евро после прихода Тодда Бёли в качестве совладельца прошлым летом и, похоже, он готов продолжать тратить деньги.

24-летний футболист забил 28 голов в 37 матчах за итальянский клуб в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Виктор Осимхен Тодд Бёли
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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Комментарии (2)
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Matteo
23 Мая 2023 в 22:58
Это смешно. Очередной Пёнтек или Иммобиле. Выстрелят и выдадут один сезон всей своей жизни в Италии, и потом тухнут и деградируют понемногу год за годом.
Усиление надо искать в Германии, во Франции, в Испании.
Если кого и приглашать из Италии, то тренеров или полузащитников, защитников, но не нападающих.
InterSan
23 Мая 2023 в 22:46
Ну и отлично. Команде эти деньги должны пойти на пользу, а вот Оси вряд ли второй сезон проведет на таком же уровне.
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