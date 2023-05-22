«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с суперзвездой «ПСЖ» Неймаром о возможном переходе в летнее трансферное окно.

«ПСЖ» рассматривает вариант продажи Неймара этим летом из-за того, что бразильский футболист не оправдал ожиданий руководства клуба и тренера, сообщает издание L'Equipe.

Согласно информации газеты, в «Манчестер Юнайтед» рассчитывают подписать Неймара на условиях аренды, однако «ПСЖ» настаивает на полноценной продаже.

В текущем сезоне бразилец провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.