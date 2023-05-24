Тен Хаг: «Мы уже выиграли один трофей, но хотим большего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о амбициях своей команды. Напомним, «красные дьяволы» в этом сезоне уже выиграли один трофей, обыграв «Ньюкасл» в финале Кубка лиги. В оставшейся части кампании «красным дьяволам» предстоит сыграть в финале Кубка Англии против соседей из «Манчестер Сити».

«Мы строим долгосрочный проект. Мы уже выиграли один трофей, но хотим большего. Наша цель – конкурировать с лучшими командами. Мы всё ещё находимся на пути к этому, но думаем, что движемся в правильном направлении. Хорошо – это недостаточно», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.