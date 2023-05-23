Журналист из Англии не верит в трансфер Захаряна в «Челси»

Английский журналист Низар Кинселла прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Окажется ли Захарян в «Челси»? Не уверен, но думаю, что такого шанса у Захаряна больше не будет. «Челси» потратил очень много денег на трансферы, в команду пришли молодые игроки, в том числе и на позиции, где мог сыграть Захарян», — цитирует Кинселлу Metaratings.

Эксперт признался, что был бы очень удивлен, если бы «Челси» снова попробовал подписать Захаряна, для начала игроку лучше попробовать свои силы в другом чемпионате.

В текущем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять голов и сделал восемь ассистов.