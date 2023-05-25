Лэмпард: «Тренер - первый, кто берёт на себя вину»

Наставник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард пояснил, почему в нынешнем сезоне такое большое количество клубов, целых одиннадцать, расстались с тренерами. В их число входит и «Эвертон» - бывший клуб Фрэнка. Сейчас Лэмпард тренирует лондонский «Челси», но вряд ли останется там до следующего сезона.

- Эта статистика показывает, сколь престижна АПЛ, сколь силен бренд - и команды хотят остаться там. Тренер - первый человек, который берет на себя вину. Это надо понимать, когда вы соглашаетесь на такую работу, - цитирует слова Лэмпарда BBC Sport.

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