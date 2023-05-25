​Линекер: «Успешная игра де Хеа очень важна для «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий английской сборной и каталонской «Барселоны» Гари Линекер считает, что семнадцать сухих матчей Давида де Хеа в воротах «Манчестер Юнайтед» являются большой партией очков, набранных клубом.

По словам Линекера, «Манчестер Юнайтед» не может себе позволить играть принципу «забью, сколько захочу», по которому когда-то играла «Барселона» Гвардиолы, а потому для клуба особенно важно, что он мало пропускает.

- Эти его сухие матчи оказались очень важными для клуба, потому что нельзя назвать «Манчестер Юнайтед» клубом, который забивает свободно и много, - цитирует слова Линекера BBC Sport.

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