Тен Хаг: «Неймар? Если появятся какие-либо новости, мы обязательно вам сообщим»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возможный переход в команду нападающего «ПСЖ» Неймара. Напомним, пресса связывает бразильца с переездом в Английскую премьер-лигу в ближайшее трансферное окно.

«Неймар? Если появятся какие-либо новости, мы обязательно вам сообщим», – сказал нидерландский специалист на пресс-конференции.

Неймар пропускает остаток сезона из-за травмы, которую получил ещё в марте. Интерес к нападающему ранее также приписывали со стороны лондонского «Челси».

Нападающий в этом сезоне отметился 13 голами и 11 результативными передачами во французском чемпионате.