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Далот и «Манчестер Юнайтед» продвинулись в переговорах о контракте

24 Мая 2023 • 21:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Через 22 ч. 44 мин.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот стал ближе к тому, чтобы подписать с манкунианцами новое долгосрочное трудовое соглашение на улучшенных условиях. Как рапортует в соцсетях Фабрицио Романо, стороны клуба и футболиста значительно продвинулись в обсуждении деталей нового договора.

План «красных дьяволов» по-прежнему состоит в том, чтобы сохранить Далота и заключить новую долгосрочную сделку, отмечает инсайдер.

Напомним, что контракт 24-летнего португальца с «МЮ» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за манкунианцев в 41-й официальной игре, дважды отличился голом и трижды – ассистом.

Transfermarkt оценивает защитника в 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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