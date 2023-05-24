Далот и «Манчестер Юнайтед» продвинулись в переговорах о контракте

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот стал ближе к тому, чтобы подписать с манкунианцами новое долгосрочное трудовое соглашение на улучшенных условиях. Как рапортует в соцсетях Фабрицио Романо, стороны клуба и футболиста значительно продвинулись в обсуждении деталей нового договора.

План «красных дьяволов» по-прежнему состоит в том, чтобы сохранить Далота и заключить новую долгосрочную сделку, отмечает инсайдер.

Напомним, что контракт 24-летнего португальца с «МЮ» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за манкунианцев в 41-й официальной игре, дважды отличился голом и трижды – ассистом.

Transfermarkt оценивает защитника в 35 млн евро.