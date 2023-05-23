Фелиш: «Я очень хочу остаться в «Челси»

Арендованный лондонским «Челси» у мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш сделал откровенное заявление касательно своего будущего.

Аренда португальца рассчитана до конца текущего сезона, после чего игроку, похоже, придётся вернуться в Мадрид, поскольку в договоре не предусмотрена опция выкупа. Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в покупке 23-летнего игрока, но вряд ли сможет удовлетворить трансферный запрос «матрасников».

«Я ещё не знаю, что произойдёт в будущем, но мне понравилось время, проведённое в «Челси». Я бы очень хотел остаться здесь. «Челси» – топ-клуб, ко мне хорошо относятся в Лондоне», – цитирует Фелиша инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на TheSecretScout.