«Барселона» лишилась возможности побить рекорд «Атлетико» по пропущенным голам

«Барселона» не станет единоличным рекордсменом Ла Лиги по надёжности обороны.

Коллектив Хави Эрнандеса уверенно шёл к историческому достижению, но сбавил обороты, обеспечив себе чемпионский титул. Во вторник «Барселона» трижды пропустила от «Вальядолида» (поражение 1:3), ещё по два мяча в ворота «сине-гранатовых» отправили «Реал Сосьедад» (поражение 1:2) и «Эспаньол» (победа 4:2) в предыдущих встречах.

Таким образом, каталонцам уже не удастся побить рекорд «Атлетико» образца сезона-2015/16 (18 пропущенных голов в Ла Лиге). «Сине-гранатовые» могут лишь повторить данный показатель, если ни разу не пропустят в двух оставшихся встречах.