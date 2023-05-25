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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» невероятным образом ушёл от поражения в игре с «Атлетико»

25 Мая 2023 • 00:55 Комментировать
Эспаньол
3:3
Атлетико М
окончен

Сражающийся за место в Примере «Эспаньол» вырвал очко в игре с мадридским «Атлетико», хотя к исходу первого часа игры проигрывал с разницей в три мяча. Но голы Монтеса, Хоселу и Винисиуса Соузы позволили «попугаям» набрать очко, правда, в параллельном матче «Хетафе» взял все три балла, и это вряд ли порадует игроков «Эспаньола».

В следующем матче команда сыграет с «Валенсией». 

Протокол игры  
Эспаньол3:3Атлетико М
  21'Ньигес Сауль (0:1)
  44'Гризманн Антуан (0:2)
  46'Карраско Янник (0:3)
(1:3) Монтес Сесар64'  
(2:3) Хоселу Санмартин76'  
(3:3) Винисиус Соуза79'  
Пачеко ФернандоМонтес СесарКалеро Фернандо 46' (Винисиус Соуза ( 46'  80') Кабрера ЛеандроХиль Оскар II 55' (Видаль Алеш ( 55'  66') Оливан Бриан 78' (Педроса Адриа ( 78') Пуадо Хавьер 78' (Брайтвайт Мартин ( 78') Дардер СерхиДенис Суарес 56' (Эспозито Эду ( 56') Хоселу СанмартинРибаудо Нико
Запасные: Фернандес Альваро IIIПьер-Габриэль РонаэльКолеошо ЛукаСерхи ГомесЛасо ХосеБаре КейдиГарсия Жоан
Грбич Иво  75'Витсель АксельХименес Хосе  90'Эрмосо МариоМолина НауэльКарраско Янник 88' (Регилон Серхио ( 88') Де Пауль Родриго 77' (Ривас Пабло Барриос ( 77') Коке Хорхе 88' (Кондогбия Жоффрей ( 88') Ньигес СаульКорреа Анхель 78' (Мартин Карлос ( 78'  89') Гризманн Антуан
Запасные: Марко МореноМорено АльбертоДоэрти МэттБри ДиегоГомис Антонио
24 мая. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Атлетико Мадрид
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