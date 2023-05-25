«Эспаньол» невероятным образом ушёл от поражения в игре с «Атлетико»

Сражающийся за место в Примере «Эспаньол» вырвал очко в игре с мадридским «Атлетико», хотя к исходу первого часа игры проигрывал с разницей в три мяча. Но голы Монтеса, Хоселу и Винисиуса Соузы позволили «попугаям» набрать очко, правда, в параллельном матче «Хетафе» взял все три балла, и это вряд ли порадует игроков «Эспаньола».
В следующем матче команда сыграет с «Валенсией».
Протокол игры
|21'Ньигес Сауль (0:1)
|44'Гризманн Антуан (0:2)
|46'Карраско Янник (0:3)
|(1:3) Монтес Сесар64'
|(2:3) Хоселу Санмартин76'
|(3:3) Винисиус Соуза79'
Пачеко Фернандо•Монтес Сесар•Калеро Фернандо46' (Винисиус Соуза (46') • 80'Кабрера Леандро•Хиль Оскар II55' (Видаль Алеш (55') • 66'Оливан Бриан78' (Педроса Адриа (78') •Пуадо Хавьер78' (Брайтвайт Мартин (78') •Дардер Серхи•Денис Суарес56' (Эспозито Эду (56') •Хоселу Санмартин•Рибаудо Нико
Грбич Иво• 75'Витсель Аксель•Хименес Хосе• 90'Эрмосо Марио•Молина Науэль•Карраско Янник88' (Регилон Серхио (88') •Де Пауль Родриго77' (Ривас Пабло Барриос (77') •Коке Хорхе88' (Кондогбия Жоффрей (88') •Ньигес Сауль•Корреа Анхель78' (Мартин Карлос (78') • 89'Гризманн Антуан
24 мая. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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