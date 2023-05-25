«Эспаньол» невероятным образом ушёл от поражения в игре с «Атлетико»

Сражающийся за место в Примере «Эспаньол» вырвал очко в игре с мадридским «Атлетико», хотя к исходу первого часа игры проигрывал с разницей в три мяча. Но голы Монтеса, Хоселу и Винисиуса Соузы позволили «попугаям» набрать очко, правда, в параллельном матче «Хетафе» взял все три балла, и это вряд ли порадует игроков «Эспаньола».

В следующем матче команда сыграет с «Валенсией».