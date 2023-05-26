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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» впервые в 21-м веке упустил победу, ведя в счёте с преимуществом в три мяча

26 Мая 2023 • 02:48 Комментировать
Эспаньол
3:3
Атлетико М
окончен

Удивительную неудачу потерпел мадридский «Атлетико» Диего Симеоне, который напоминает опытного рыбака - если рыбу удалось подсечь, то от такого она уже никуда не уйдет. В случае с «Атлетико» это означает, что если команда забила первой, то своего она уже не упустит.

А тут, в игре тридцать шестого тура Примеры, «Атлетико» забил «Эспаньолу» не один, а три гола. Но затем пропустил - и не раз, и не два, а целых три раза. Как оказалось, в последний раз мадридский клуб упускал победу в таких обстоятельствах аж в сезоне 1998/1999, а в 21-м веке с командой такого ранее никогда не случалось. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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