«Эспаньол» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Эспаньол» играет против «Атлетико».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эспаньол - Атлетико М
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Протокол игры
|21'Ньигес Сауль (0:1)
Пачеко Фернандо•Монтес Сесар•Калеро Фернандо•Кабрера Леандро•Хиль Оскар II•Оливан Бриан•Пуадо Хавьер•Дардер Серхи•Денис Суарес•Хоселу Санмартин•Рибаудо Нико
24 мая. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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