Симеоне прокомментировал расистский скандал с Винисиусом

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на расистский скандал, который произошел в недавнем поединке между «Реалом» и «Валенсией», заявив, что дискриминация, с которой в свое время столкнулся Диего Коста, получила меньше внимания.

«Испания – не расистская страна. Очевидно, что эти ситуации становятся более заметными, когда им уделяется больше внимания. Мы, кто сталкивается с этим, более заметны, но это также происходит на улицах. Я никого не оправдываю», – заявил главный тренер «Атлетико» на предматчевой пресс-конференции.

Вингер мадридского «Реала» Винисиус стал жертвой расистских оскорблений со стороны фанатов «Валенсии» в минувшие выходные. Матч был прерван на 10 минут, а сам Винисиус был удален.