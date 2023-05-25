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Каземиро забил 7-й гол в сезоне за «Манчестер Юнайтед» – повторение лучшего показателя за все годы в «Реале»

25 Мая 2023 • 22:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Челси
1 1.23 X 6.10 2 13.00
2-й тайм

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро проводит результативный по собственным меркам сезон.

Уже на шестой минуте проходящего сейчас матча Премьер-лиги бразилец поразил ворота «Челси». Как отмечает United Zone, этот гол стал для опорного хавбека седьмым в текущем сезоне за «красных дьяволов». Таким образом, в дебютной кампании в Англии Каземиро смог повторить свой лучший показатель результативности за все годы, проведённые в мадридском «Реале» (семь голов в сезонах 2017/18 и 2020/21).

В общей сложности в активе Каземиро семь забитых мячей и семь ассистов в 51 поединке за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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