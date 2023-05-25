Каземиро забил 7-й гол в сезоне за «Манчестер Юнайтед» – повторение лучшего показателя за все годы в «Реале»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро проводит результативный по собственным меркам сезон.

Уже на шестой минуте проходящего сейчас матча Премьер-лиги бразилец поразил ворота «Челси». Как отмечает United Zone, этот гол стал для опорного хавбека седьмым в текущем сезоне за «красных дьяволов». Таким образом, в дебютной кампании в Англии Каземиро смог повторить свой лучший показатель результативности за все годы, проведённые в мадридском «Реале» (семь голов в сезонах 2017/18 и 2020/21).

В общей сложности в активе Каземиро семь забитых мячей и семь ассистов в 51 поединке за «Манчестер Юнайтед».