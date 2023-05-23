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«Бавария» готова продать Забитцера за 25 млн евро

23 Мая 2023 • 22:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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25.05 22:00

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», может быть продан предстоящим летом.

Арендный договор не предусматривает опции выкупа, и «красные дьяволы» пока не определились относительно дальнейшего пребывания в команде австрийца. Как информирует Sky Sport, «Бавария» не станет препятствовать уходу Забитцера в летнее трансферное окно. Мюнхенцы отпустят хавбека, если за него будет предложено порядка 25 млн евро.

Марсель Забитцер провёл 18 матчей за «Манчестер Юнайтед» с момента присоединения к клубу в январе, отметившись тремя голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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