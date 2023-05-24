Английский журналист: «Не считаю трансфер Мудрика ошибкой «Челси», ему просто нужно чуть больше времени»

Известный английский журналист Низар Кинселла высказался о перспективах нападающего Михаила Мудрика в «Челси».

Напомним, 22-летний украинец перешёл в лондонский клуб минувшей зимой из донецкого «Шахтёра» за 70 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов. За «синих» вингер успел провести 16 матчей и отметиться в них двумя результативными передачами.

По словам Кинселлы, несмотря на не самые удачные выступления Мудрика, в «Челси» верят в потенциал футболиста. Журналист считает, что на игру нападающего негативно повлияло то, что он провёл ещё слишком мало времени во взрослом футболе, а также факт перехода в команду, переживающую кризис.

«На мой взгляд, этот трансфер не является ошибкой для «Челси». Мудрику просто нужно чуть больше времени, ведь ему, кроме всего прочего, также мешают разговоры о сумме перехода. Надеюсь, что следующим тренером «Челси» станет Маурисио Почеттино, который сможет раскрыть возможности Мудрика и других молодых футболистов», — цитирует Кинселлу Metaratings.

Действующий контракт Мудрика с «Челси» рассчитан до лета 2031 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 60 миллионов евро.

После 36 туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «синие» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 43 набранных очка.