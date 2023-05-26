«Челси» потерпел 22 поражения в сезоне - такого не было с 1979 года

Потерпев поражение в отложенном матче тридцать второго тура английского чемпионата с «Манчестер Юнайтед», «Челси» довел до 22 количество своих поражений в заканчивающемся сезоне. Это число, разумеется, с учетом всех турниров, в которых сыграл в этом сезоне клуб.

Такого большого количества поражений у «Челси» не было с сезона 1978/1979, когда команда проиграла целых двадцать девять раз и покинула высший свет английского футбола. В заключительном туре английской Премьер-Лиги «Челси» сразится с «Ньюкаслом», это случится двадцать восьмого мая. Клуб занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ.