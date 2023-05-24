«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Тюрамом

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за нападающим мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусом Тюрамом, который летом будет доступен на трансферном рынке на правах свободного агента.

По информации от Calciomercato, в последние дни «Манчестер Юнайтед» начал интенсивно работать над сделкой. Футболиста пытаются заполучить многие клубы, поэтому «красным дьяволам» будет непросто выиграть гонку.

Сейчас пока известно, что одним из главных претендентов на Маркуса является миланский «Интер». Футболисту в ближайшее время предстоит принять решение, в какой команде он хочет играть в следующем сезоне.