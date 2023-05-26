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Тен Хаг оценил дебютный сезон Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

26 Мая 2023 • 01:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Челси
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о важности для команды полузащитника Каземиро.

В четверг бразилец поразил ворота «Челси», открыв счёт в матче. Встреча завершилась со счётом 4:1. После игры журналисты спросили тен Хага о том, насколько велик вклад Каземиро в успехи «красных дьяволов»: «Потрясающий игрок. Его подписание было великолепным решением, он очень хорошо адаптировался в Англии. Каземиро пропустил много игр, и его отсутствие всегда было заметно – он важен во всём, без него всё идёт иначе. Мы очень довольны им», – проводит BBC слова тен Хага из послематчевого интервью.

Напомним, что Каземиро перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Эрик тен Хаг
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