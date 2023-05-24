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Тен Хаг хочет видеть Рабио в «Манчестер Юнайтед»

24 Мая 2023 • 19:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
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25.05 22:00

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» все еще заинтересованы в подписании 28-летнего француза. Как сообщает источник, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко оценивает Рабио и надеется, что руководство сможет подписать хавбека.

Однако отмечается, что на данный момент английский гранд никак не продвинулся в переговорах с футболистом, так как в гонке за ним участвует много клубов, в том числе и «Бавария».

Журналист добавил, что продление контракта Рабио с «Ювентусом» является маловероятным исходом.

В текущем сезоне француз провел 46 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Трудовой договор игрока с клубом истекает через месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Эрик тен Хаг Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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