Тен Хаг хочет видеть Рабио в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «красные дьяволы» все еще заинтересованы в подписании 28-летнего француза. Как сообщает источник, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко оценивает Рабио и надеется, что руководство сможет подписать хавбека.

Однако отмечается, что на данный момент английский гранд никак не продвинулся в переговорах с футболистом, так как в гонке за ним участвует много клубов, в том числе и «Бавария».

Журналист добавил, что продление контракта Рабио с «Ювентусом» является маловероятным исходом.

В текущем сезоне француз провел 46 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Трудовой договор игрока с клубом истекает через месяц.