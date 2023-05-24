Тен Хаг: «Рэшфорд вчера возобновил тренировки в общей группе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пока не знает, сыграет ли лучший бомбардир команды Маркус Рэшфорд в завтрашнем матче против «Челси» в рамках Английской премьер-лиги.

«Рэшфорд вчера возобновил тренировки в общей группе. Складывается впечатление, что Маркус в форме, но нам сегодня нужно проверить, насколько продуктивной была для него тренировка. Я ещё не знаю, сыграет ли Рэшфорд против «Челси», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Рэшфорд в этом сезоне забил 29 голов во всех турнирах. В последнем туре чемпионата Англии против «Борнмута» футболист не принимал участие из-за травмы.