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Тен Хаг: «Рэшфорд вчера возобновил тренировки в общей группе»

24 Мая 2023 • 14:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пока не знает, сыграет ли лучший бомбардир команды Маркус Рэшфорд в завтрашнем матче против «Челси» в рамках Английской премьер-лиги.

«Рэшфорд вчера возобновил тренировки в общей группе. Складывается впечатление, что Маркус в форме, но нам сегодня нужно проверить, насколько продуктивной была для него тренировка. Я ещё не знаю, сыграет ли Рэшфорд против «Челси», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Рэшфорд в этом сезоне забил 29 голов во всех турнирах. В последнем туре чемпионата Англии против «Борнмута» футболист не принимал участие из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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