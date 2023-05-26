Тен Хаг – лишь пятый тренер, финишировавший с «Манчестер Юнайтед» в топ-4 в дебютном сезоне

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг добился успеха в первом сезоне во главе команды.

«Красные дьяволы» гарантировали себе путёвку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов за тур до финиша, крупно обыграв «Челси» (4:1). Согласно Opta, тен Хаг стал всего пятым в истории тренером, сумевшим финишировать в верхней четвёрке элитного дивизиона в дебютном сезоне у руля «Манчестер Юнайтед». Ранее это достижение покорялось Джону Бентли (сезон 1912/13), Мэтту Басби (1946/47), Рону Аткинсу (1981/82) и Луи ван Галю (2014/15).

Перед последним туром Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке, на два очка опережая идущий четвёртым «Ньюкасл».