Маунт попрощается со «Стэмфорд Бридж» в воскресенье

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, скорее всего, уже сыграл свой последний матч за команду. По информации от журналиста Низара Кинселлы, англичанин планирует попрощаться с болельщиками на «Стэмфорд Бридж» после матча с «Ньюкаслом» в субботу.

Напомним, Маунт в данный момент травмирован и уже не сыграет в этом сезоне. Несмотря на это, англичанин будет присутствовать на матче с «Ньюкаслом», чтобы попрощаться с фанатами после финального свистка.

Маунт пока отказывается продлевать контракт с «Челси». Маурисио Почеттино хочет сохранить игрока в клубе, но руководство будет готово его продать, если получит сумму в районе 100 миллионов евро.