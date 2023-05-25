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Де Хеа ждёт одобрения тен Хага по своему новому контракту

25 Мая 2023 • 10:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
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Через 10 ч. 39 мин.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа ждёт одобрения главного тренера Эрика тен Хага по своему новому контракту. По информации от журналиста Майка Макгрета, нидерландский специалист ещё не одобрил новую сделку испанского вратаря.

Напомним, по новому контракту де Хеа существенно сократит свою зарплату. Более того, Давид может стать запасным в следующем сезоне, ведь «Манчестер Юнайтед» летом планирует купить для конкуренции ещё одного сильного голкипера.

Де Хеа выступает за «красных дьяволов» с 2011 года. После ухода Фила Джонса Давид может стать единственным игроком в составе команды, который успел поработать с сэром Алексом Фергюсоном.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Эрик тен Хаг
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