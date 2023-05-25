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«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к опорнику «Лидса» Адамсу слухи

25 Мая 2023 • 20:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
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Через 0 ч. 18 мин.

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к молодому опорному полузащитнику «Лидса» и сборной США Тайлеру Адамсу. По информации Football Insider, особенно сильно шансы на переход в «МЮ» возрастут у 24-летнего игрока в случае вылета «Лидса» в Чемпионшип по итогам сезона в Премьер-лиге, а к этому йоркширский клуб очень близок. Манкунианцы, по слухам, могут предложить за футболиста центра поля порядка 40 млн евро.

Адам перебрался в АПЛ прошлым летом из немецкого «РБ Лейпциг» за 17 млн евро. Последние два месяца молодой игрок центра поля не играет из-за проблем со здоровьем. Всего в текущем сезоне у Адамса 26 официальных матчей за свой клуб без голов и голевых передач.

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Лидс Манчестер Юнайтед Тайлер Адамс
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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