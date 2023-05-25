Саттон: «Челси» думает только о следующем сезоне»

Бывший английский нападающий Крис Саттон считает, что «Челси» не станет особо упираться в матче против «Манчестер Юнайтед», ибо все мысли игроков клуба уже о лете и о следующем сезоне (впрочем, иные из них могут к тому моменту оказаться в совсем других коллективах).

- «Челси» думает только о следующем сезоне. Когда я вижу игры команды, мне бросается в глаза отсутствие стиля, мотивации, а результаты при Лэмпарде выглядят очень убого, - цитирует слова Саттона BBC Sport.

Следить за событиями игры английского чемпионата между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» можно по ссылке на наш сайт.