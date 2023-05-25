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«Челси» впервые в 21-м веке финиширует во второй половине турнирной таблицы

25 Мая 2023 • 23:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:1
Челси
окончен

Лондонский «Челси» проводит очень неудачный сезон, команда крупно проиграла «Манчестер Юнайтед» и, вне всяких сомнений, финиширует во второй половине турнирной таблицы. Избежать такой участи у нее шансов уже нет.

Столь неудачный исход чемпионата случился с «Челси» впервые за последние двадцать семь лет - с 1996 года, когда команда закончила сезон одиннадцатой, у «Челси» больше не было такого, чтобы команда финишировала ниже первой десятки.

Даже в провальном сезоне 2015/2016, когда титул взял «Лестер», «Челси» смог закончить чемпионат на десятой строчке. Сейчас клуб перед заключительным туром идет двенадцатым. 

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Челси
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