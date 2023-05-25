«Челси» впервые в 21-м веке финиширует во второй половине турнирной таблицы

Лондонский «Челси» проводит очень неудачный сезон, команда крупно проиграла «Манчестер Юнайтед» и, вне всяких сомнений, финиширует во второй половине турнирной таблицы. Избежать такой участи у нее шансов уже нет.

Столь неудачный исход чемпионата случился с «Челси» впервые за последние двадцать семь лет - с 1996 года, когда команда закончила сезон одиннадцатой, у «Челси» больше не было такого, чтобы команда финишировала ниже первой десятки.

Даже в провальном сезоне 2015/2016, когда титул взял «Лестер», «Челси» смог закончить чемпионат на десятой строчке. Сейчас клуб перед заключительным туром идет двенадцатым.