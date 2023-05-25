Тен Хаг: «Лэмпард отлично готовит свои команды к матчам»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень своего коллеги из «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который работает в стане «пенсионеров» до конца сезона. Сегодня «Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся между собой на «Олд Траффорд».

«Лэмпард отлично готовит свои команды к матчам, мы уже убедились в этом в нынешнем сезоне, когда дважды встречались с «Эвертоном», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Эвертон» Лэмпарда в нынешнем сезоне. Последний поединок между командами на «Олд Траффорд» завершился разгромом «ирисок» 4:0.