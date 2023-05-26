Фернандеш – о попадании «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов: «Достойно, но мы хотим большего»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопросы журналистов после триумфа в матче с «Челси» (4:1).

Одолев лондонцев, команда Эрика тен Хага гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Это достойное достижение, но мы хотим большего. Мы уже выиграли трофей [Кубок лиги], который стал нашей целью с тех пор, как мы выбыли из борьбы за чемпионство в АПЛ. Теперь нам нужно хорошо завершить чемпионат и добиться успеха в финале Кубка Англии.

Мы знаем, как важно для болельщиков то, что мы попали в Лигу чемпионов, а «Ливерпуль» – нет. Конечно, нас это тоже радует, но наш приоритет – достижение собственных целей», – сказал в интервью Sky Sports португалец.