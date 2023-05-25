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Шоу: «Уверен, «Манчестер Юнайтед» сделает громкие трансферы в ближайшее окно»

25 Мая 2023 • 11:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Челси
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Через 8 ч. 49 мин.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями по поводу трансферной кампании своей команды. Напомним, «красные дьяволы» хотят купить вратаря, полузащитника и нападающего.

«Уверен, «Манчестер Юнайтед» сделает громкие трансферы в ближайшее окно, команда намерена серьёзно усилиться. Надеюсь, новички придут как можно скорее, чтобы принять участие в предсезонной подготовке», – цитирует Шоу Football Daily.

Шоу в этом сезоне выступает не только на левом фланге обороны, а и в центре защиты. Приход Эрика тен Хага на пост главного тренера сделал англичанина более универсальным футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу
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