Шоу: «Уверен, «Манчестер Юнайтед» сделает громкие трансферы в ближайшее окно»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями по поводу трансферной кампании своей команды. Напомним, «красные дьяволы» хотят купить вратаря, полузащитника и нападающего.

«Уверен, «Манчестер Юнайтед» сделает громкие трансферы в ближайшее окно, команда намерена серьёзно усилиться. Надеюсь, новички придут как можно скорее, чтобы принять участие в предсезонной подготовке», – цитирует Шоу Football Daily.

Шоу в этом сезоне выступает не только на левом фланге обороны, а и в центре защиты. Приход Эрика тен Хага на пост главного тренера сделал англичанина более универсальным футболистом.