«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать двух форвардов в летнее окно

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить атаку сразу двумя нападающими.

Основной целью «красных дьяволов» остаётся Гарри Кейн, однако приобрести звезду «Тоттенхэма» будет непросто из-за нежелания «шпор» расставаться с игроком. Впрочем, список трансферных интересов «Юнайтед» не ограничивается одним Кейном: клуб также присматривается к Виктору Осимхену («Наполи»), Душану Влаховичу («Ювентус»), Лаутаро Мартинесу («Интер») и другим форвардам, докладывает 90min. Известно также, что предпочтительным для Эрика тен Хагом сценарием будет подписание двух игроков на позицию нападающего.