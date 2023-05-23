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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Мусса Диаби слухи

23 Мая 2023 • 20:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Челси
1 1.60 X 4.30 2 5.00
25.05 22:00

«Манчестер Юнайтед» следит за развитием ситуации с полузащитником «Байера» Мусса Диаби, но звезда немецкого клуба может обойтись вплоть до 80 миллионов евро.

Как сообщает Sky Germany, интерес к 21-летнему французу проявляет также и «Ньюкасл». Однако, решение «красных дьяволов» будет зависеть от исхода продажи клуба семьей Глейзеров. «Байер» может запросить за Диаби такую высокую сумму, поскольку он является ключевым игроком по мнению главного тренера команды Хаби Алонсо.

Французский полузащитник в текущем сезоне провел 47 матчей во всех турнирах и отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Его контракт рассчитан до 2025 года, что означает, что «Байер» не испытывает особой необходимости в продаже.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мусса Диаби Байер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ
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