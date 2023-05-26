Бывший бомбардир «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк посмотрел игру лондонцев с «Манчестер Юнайтед», и, если по поводу своего бывшего клуба ему особо ничего не захотелось комментировать, то по поводу «Манчестер Юнайтед» он считает, что клубу не хватает девятого номера - то есть игрока, действующего на позиции «девятки».- «Манчестер Юнайтед» нужен девятый номер. У них есть Рэшфорд, который забивает 30 голов за сезон, но нужен кто-то, кто будет забивать еще двадцать. Также команде нужно прибавить в гостях, дома они играют хорошо, а в гостях - нет, - цитирует слова Хассельбайнка Sky Sports.
Хассельбайнк: «Манчестер Юнайтед» не хватает девятого номера»
|Манчестер Юнайтед
|Челси
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