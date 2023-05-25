«Челси» выпустит самый молодой состав за всю историю выступлений в АПЛ

В этот четверг вечером «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграют в очном противостоянии в рамках Английской премьер-лиги, стартовый свисток на арене «Олд Траффорд» прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Любопытно, что «синие» выставили на грядущую игру самый молодой состав за весь период выступления клуба в АПЛ. Так, средний возраст всех футболистов «Челси», которые выйдут сегодня на поле – всего 23 года и 238 дней, докладывает статистический портал Opta.

Ранее мы сообщали, что в составе «Челси» на вечерний матч выйдут такие игроки как Михаил Мудрик, Энцо Фернандес и Нони Мадуэке.

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