Рэшфорд – первый за 10 лет игрок «Манчестер Юнайтед» с 30+ голами за сезон

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэфшорд преодолел отметку в 30 забитых мячей за сезон.

25-летний игрок отличился на 78-й минуте сегодняшнего матча Премьер-лиги против «Челси», установив на табло счёт 4:0 в пользу «красных дьяволов». Как сообщает Opta, Рэшфорд – первый за десять лет футболист, забивший 30 или более голов за «Манчестер Юнайтед» в рамках одной кампании во всех турнирах. В сезоне-2012/13 это удалось нидерландскому экс-нападающему Робину ван Перси.

Для достижения показателя в 30 голов Рэшфорду потребовалось провести 54 матча. Также в его активе 11 результативных передач.