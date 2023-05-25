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Рэшфорд – первый за 10 лет игрок «Манчестер Юнайтед» с 30+ голами за сезон

25 Мая 2023 • 23:58 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
4:1
Челси
окончен

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэфшорд преодолел отметку в 30 забитых мячей за сезон.

25-летний игрок отличился на 78-й минуте сегодняшнего матча Премьер-лиги против «Челси», установив на табло счёт 4:0 в пользу «красных дьяволов». Как сообщает Opta, Рэшфорд – первый за десять лет футболист, забивший 30 или более голов за «Манчестер Юнайтед» в рамках одной кампании во всех турнирах. В сезоне-2012/13 это удалось нидерландскому экс-нападающему Робину ван Перси.

Для достижения показателя в 30 голов Рэшфорду потребовалось провести 54 матча. Также в его активе 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Робин Ван Перси Маркус Рэшфорд
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Комментарии (2)
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Субчик
26 Мая 2023 в 00:18
👍
Kostya
26 Мая 2023 в 00:01
Красава! Надо также в следующем сезоне + в ЛЧ!
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