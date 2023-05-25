Реднапп: «Думаю, если бы Маунт и «Челси» могли договориться, они бы уже это сделали»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп высказался о будущем в «Челси» Мэйсона Маунта.

Действующий контракт полузащитника истекает следующим летом. Стороны не смогли согласовать условия договора, в связи с чем игрок может быть продан уже в предстоящее трансферное окно.

«Думаю, если бы «Челси» и Маунт могли договориться о новом контракте, они бы уже это сделали. Клуб подписывает множество игроков, но именно Маунт является примером для ребят из местной академии. Они равняются на него, хотят стать как он», – заявил в интервью Sky Sports Реднапп.

Главными претендентами на Мэйсона Маунта считаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».