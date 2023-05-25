Тен Хаг: «Уан-Биссака добился большого прогресса»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил прогресс правого защитника Аарона Уан-Биссаки в нынешнем сезоне. Англичанин начинал сезон в качестве игрока глубокого резерва, но после чемпионата мира завоевал доверие тренера и вернул себе место в основном составе.

«Уан-Биссака добился большого прогресса, но то же самое я могу сказать о многих футболистах команды. Это одна из обязанностей тренера – улучшать своих подопечных. Мы действительно счастливы, что игроки становятся лучше», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ранее «Манчестер Юнайтед» связывали с трансфером Жереми Фримпонга из «Байера», но прогресс Уан-Биссаки может помешать сделке.