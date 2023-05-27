Де Дзерби интересен «Тоттенхэму», но тренер хочет остаться в «Брайтоне»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби занимает одного из первых мест в шорт-листе лондонского «Тоттенхэма». «Шпоры» хотят, чтобы их вакантную должность занял именно итальянский специалист.

Тем не менее, журналист Фабрицио Романо сообщает, что де Дзерби решительно намерен остаться в «Брайтоне». Итальянец будет отвергать любые предложения, которые поступят ему от других клубов.

Де Дзерби привержен проекту «Брайтона», который в своём дебютном сезоне вывел в Лигу Европы. Напомним, ранее Роберто возглавлял «Сассуоло» и донецкий «Шахтёр», после ухода из которого как раз и возглавил «Брайтон».