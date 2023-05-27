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Де Дзерби интересен «Тоттенхэму», но тренер хочет остаться в «Брайтоне»

27 Мая 2023 • 10:53 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
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28.05 18:30

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби занимает одного из первых мест в шорт-листе лондонского «Тоттенхэма». «Шпоры» хотят, чтобы их вакантную должность занял именно итальянский специалист.

Тем не менее, журналист Фабрицио Романо сообщает, что де Дзерби решительно намерен остаться в «Брайтоне». Итальянец будет отвергать любые предложения, которые поступят ему от других клубов.

Де Дзерби привержен проекту «Брайтона», который в своём дебютном сезоне вывел в Лигу Европы. Напомним, ранее Роберто возглавлял «Сассуоло» и донецкий «Шахтёр», после ухода из которого как раз и возглавил «Брайтон».

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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