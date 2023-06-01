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«Челси» отказался продавать Колвилла в «Брайтон» за 35 миллионов евро

01 Июня 2023 • 12:19 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Брайтон
окончен

«Челси» не захотел продавать защитника Леви Колвилла в «Брайтон» за 35 миллионов евро. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, сезон-2022/2023 20-летний футболист провёл в «Брайтоне» на правах аренды. В составе «чаек» Колвилл отметился двумя результативными передачами в 22 проведённых встречах.

Отметим, что Колвилл является воспитанником «Челси», однако за взрослую команду «синих» он пока не привёл ни одного официального матча. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 16 миллионов евро.  

Напомним, что по итогам завершившегося розыгрыша АПЛ «Брайтон» занял шестое место в турнирной таблице, опередив 12-й «Челси» на 18 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Леви Колвилл
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