«Астон Вилла» намерена усилить центр обороны в летнее трансферное окно.

Бирмингемцы проявляют интерес к Эмерику Лапорту из «Манчестер Сити» и Пау Торресу из «Вильярреала» – последний знаком наставнику Унаи Эмери по совместной работе в «Вильярреале». Об этом сообщает издание 90min.

Напомним, что Лапорт всерьёз рассматривает возможность смены клуба в связи с нехваткой игрового времени. Среди претендентов на 29-летнего игрока фигурировали «Тоттенхэм» и «Атлетик».

Пау Торрес, которого «Вильярреал» готов продать грядущим летом, может быть доступен за 50 млн евро. Интерес к нему также проявляет «Барселона».