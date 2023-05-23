Эмери получит 170 млн евро на летние трансферы

Стала известна сумма, которую наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери получит на летние трансферы. Это 173 млн евро или порядка 150 млн фунтов стерлингов, сообщает Football Insider. Помимо этого, испанец может увеличить клубный бюджет на трансферы благодаря продажам игроков в другие клубы.

«Астон Вилла» - один из самых успешных клубов Премьер-лиги за последние полгода. С момента прихода Эмери на тренерский мостик «вилланы» совершили удивительный скачок в зону еврокубков со дна турнирной таблицы и сейчас идут на седьмом месте. В финальном, 38-м туре Премьер-лиги команда Эмери встретится дома с «Брайтоном» - конкурентом за место в Лиге Европы на будущий год.

Ранее мы сообщали, что хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос может стать игроком коллектива Эмери.