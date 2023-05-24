Дуглас Луис: «Верю в проект «Астон Виллы», поэтому решил остаться»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис дал комментарий по поводу своего будущего.

«Я верю в проект «Астон Виллы», поэтому решил остаться. Очень интересно быть частью этой новой эры. Почему бы мне не остаться? Всё складывается хорошо. Но в футболе всё происходит достаточно быстро», - сказал 25-летний бразилец, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне 2022/2023 Дуглас Луис провёл 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

«Астон Вилла» перед последним туром Премьер-лиги занимает седьмое место в турнирной таблице и претендует на еврокубки.