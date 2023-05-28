Де Дзерби – об уходе Макаллистера и Кайседо: «Увы, такова трансферная политика «Брайтона»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал предстоящий уход лидеров своей команды.

Аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер, как и ожидалось, провёл свой последний матч за «чаек» – он попрощался с болельщиками после поединка финального тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2). Команду также покинет и другой хавбек – Мойсес Кайседо.

«Да, эта игра может быть для них последней в «Брайтоне». Очень жаль, ведь Алексис и Мойсес – выдающиеся игроки, но такова трансферная политика нашего клуба. Позволить им уйти сейчас – правильное решение, они заслужили свой шанс», – цитирует журналист Чарли Хаффенден рулевого «Брайтона».