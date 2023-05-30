«Челси» включил в свой список двух полузащитников из «Брайтона» в качестве альтернативы полузащитнику «Спортинга» Мануэлю Угарте.

Издание The Guardian сообщает, что у лондонцев могут быть сложности по части выплаты отступных за футболиста, так как это может быть невыполнимо с точки зрения финансового фэйр-плей.

Источник заявил, что у «Челси» есть два запасных варианта, если сделка с Мануэлем Угарте не состоится.

По информации издания The Guardian, в качестве запасных вариантов на роль полузащитников рассматриваются Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо из «Брайтона».