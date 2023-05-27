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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» нацелилась на игрока «Лидса»

27 Мая 2023 • 11:51 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
1 2.00 X 3.80 2 3.40
28.05 18:30

«Астон Вилла» положила глаз на нападающего «Лидса» Родриго Морено, который с большой долей вероятности покинет свою команду, если она вылетит в Чемпионшип по итогам сезона. По информации от The Hard Tackle, главный тренер «вилланов» Унаи Эмери хотел бы заполучить в команду своего соотечественника.

Напомним, Родриго выступает за «Лидс» с того момента, как команда заработала повышение в Английскую премьер-лигу. Испанец перешёл в стан «павлинов» в сезоне-2020/21, когда клубом ещё руководил Марсело Бьелса.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Родриго 12 голов и результативная передача в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Родриго Морено Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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АСТОН ВИЛЛА БРАЙТОН
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