«Астон Вилла» нацелилась на игрока «Лидса»

«Астон Вилла» положила глаз на нападающего «Лидса» Родриго Морено, который с большой долей вероятности покинет свою команду, если она вылетит в Чемпионшип по итогам сезона. По информации от The Hard Tackle, главный тренер «вилланов» Унаи Эмери хотел бы заполучить в команду своего соотечественника.

Напомним, Родриго выступает за «Лидс» с того момента, как команда заработала повышение в Английскую премьер-лигу. Испанец перешёл в стан «павлинов» в сезоне-2020/21, когда клубом ещё руководил Марсело Бьелса.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего Родриго 12 голов и результативная передача в Английской премьер-лиге.