Макаллистер подпишет контракт с «Ливерпулем» в четверг

«Ливерпуль» скоро объявит о подписании полузащитника Алексиса Макаллистера.

24-летний игрок уже попрощался и «Брайтоном» и прошёл медосмотр для «Ливерпуля», о чём стало известно в среду. По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, все условия сделки согласованы, аргентинцу осталось лишь подписать контракт – это произойдёт в четверг. Уже совсем скоро трансфер должен быть подтверждён официально.

Переход Макаллистера, как сообщили достоверные ресурсы, обойдётся «Ливерпулю» примерно в 40 млн евро. В прошедшем сезоне хавбек сыграл 40 матчей за «Брайтон», отметившись 12 голами и тремя результативными передачами.